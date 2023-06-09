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В России обиделись на Японию из-за помощи Украине и вызвали посла

Фото: посла Японии вызвали в МИД России из-за помощи Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия обиделась на Японию за помощь Украине в борьбе с оккупантами. Поэтому Министерство иностранных дел РФ вызвало на ковер посла Японии Тоехису Кодзуки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД РФ.

Россия обвинила Японию в поставках Украине вооружения, которое якобы потом используется для атак пограничных российских регионов.

"Администрация премьер-министра Кишиды тем самым должна быть готова разделить ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих военную технику, предоставляемую Киеву", - заявляют россияне.

МИД России пригрозил Японии, что помощь Украине "загоняет двусторонние отношения в опасный тупик".

Как Япония помогает Украине

Япония с самого начала полномасштабного вторжения осудила российскую агрессию против Украины, но не передавала вооружение для ведения борьбы, а лишь оказывала гуманитарную помощь и поддержала экономические санкции.

В марте этого года в парламенте Японии заговорили о предоставлении Украине военной помощи, а министр обороны Алексей Резников обратился в Японию с просьбой предоставить оборудование для глушения российских дронов.

Также недавно премьер Японии объявил, что его страна передаст сто грузовиков и пайки для ВСУ.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и премьер Японии Фумио Кишида обсудили оказание гуманитарной помощи для преодоления последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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