У России нет шансов погрузить Украину во тьму, - Тимченко

У российских террористов нет шансов погрузить Украину во тьму. Даже несмотря на постоянные обстрелы критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко во время выступления на Киевском форуме безопасности.

"Мы более чем уверены, особенно после атаки, которая была на прошлой неделе, что у России нет шансов на то, чтобы погрузить Украину во тьму", - сказал он.

По его словам, ни одна энергосистема в мире, которая по размерам совпадает с украинским, никогда не испытывала таких повреждений, которые получила наша энергосистема на прошлой неделе.

Он также добавил, что после обстрелов в некоторых регионах энергетикам удалось возобновить электроснабжение через несколько часов, а в некоторых - через несколько дней.

"Мы знаем как справляться с этими сложными ситуациями. Пользуемся своей технической креативностью, чтобы соединять разные части энергосистемы", - подытожил глава ДТЭК.

Напомним, 23 ноября Россия нанесла очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов по всей стране начались экстренные отключения электроэнергии.

Также 1 декабря россияне в очередной раз обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК. В общей сложности за последние два месяца энергетические объекты компании были обстреляны 16 раз.