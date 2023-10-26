В Россию с неанонсированным визитом прибыла делегация ХАМАСа

"Я также могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве. Что касается контактов, то вас дополнительно проинформируем", - заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.

Как пишет Meduza, пока неизвестно с кем будет встречаться делегация. Впрочем, известно, что возглавляет ее член политбюро ХАМАС Абу Марзук.

Нападение на Израиль

7 октября боевики ХАМАСа напали на Израиль. Во время атаки террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, страну регулярно обстреливали ракетами из Сектора Газа.

Израиль со своей стороны начал операцию против террористов.

Связь России и ХАМАС

В начале нападения террористов на Израиль президент Владимир Зеленский заявил о том, что Российская Федерация заинтересована в войне между Израилем и ХАМАСом, поскольку это ослабляет мировое единство. В частности, он отметил, что Кремль является одним из тех, кто стоит за нападением боевиков.

К тому же СМИ сообщали, что нападение ХАМАСа "поставило точку" в отношениях между Россией и Израилем.