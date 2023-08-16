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России не стоит рассчитывать на прорыв на Купянском направлении, - эксперт

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Среда 16 августа 2023 10:31
России не стоит рассчитывать на прорыв на Купянском направлении, - эксперт Иллюстративное фото: России не стоит рассчитывать на прорыв на Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Елизавета Драбкина
Эксперт: Владислав Селезнев

Российским военным не следует рассчитывать на территориальные достижения на Купянском направлении, в том числе и потому, что Украина перекинула туда дополнительные резервы.

Об этом военный эксперт Владислав Селезнев сообщил в комментарии к материалу РБК-Украина.

Он отметил, что оккупанты давят на наши рубежи с севера вдоль реки Оскол и с юго-востока, чтобы прорвать оборону Купянска.

России не стоит рассчитывать на прорыв на Купянском направлении, - эксперт

Скриншот deepstatemap.live

По словам эксперта, ситуация на этом направлении действительно сложная, ведь у россиян есть серьезное преимущество в личном составе, бронетехнике и средствах поражения.

К тому же, соотношение количества артиллерии составляет не менее 1:10.

"И то, что мы держимся, это все за счет мужества и героизма воинов. Сейчас мы перекинули дополнительные резервы, поэтому россиянам не стоит рассчитывать на какие-либо территориальные достижения", - сказал он.

Ситуация на фронте

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на востоке фиксируют уменьшение количества обстрелов и атак со стороны россиян, поскольку ВСУ мощно ударили по захватчикам, когда они активизировались на Купянском и Лиманском направлении.

К тому же, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что Украина перебросила резервы на Лимано-Купянское направление, чтобы сделать невозможным движение захватчиков.

При этом сегодня Маляр сообщила, что Силы обороны уволили Урожайное на южном направлении.

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