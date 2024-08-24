В РФ нацелены на уничтожение Украины, несмотря на "готовность к переговорам", - Британия

Как отмечается, на днях так называемый "сенатор" от оккупированной части Запорожья Дмитрий Рогозин, недавно хваставшийся уничтожением украинских книг, призвал уничтожать украинство в зародыше. Он также утверждал, что якобы любое перемирие с Украиной будет означать "верную смерть для наших детей".

В британской разведке подчеркнули, что эти комментарии - последние из большого ряда украинофобских заявлений российских чиновников, направленных на отрицание и угрозы украинской идентичности и культуре.

"Вероятно, внутри российского государства много лиц, нацеленных на достижение максималистических целей в войне, включая уничтожение украинской культуры, идентичности и государства. Несмотря на якобы стремление России к переговорам, как повторял спикер Кремли Дмитрий Песков 1 июля 2024 года", - говорится в сводке.

Разведка также напомнила, что в 2017 году российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что "не все страны обладают суверенитетом".