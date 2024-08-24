RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В РФ нацелены на уничтожение Украины, несмотря на "готовность к переговорам", - Британия

Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

В России многие нацелены на уничтожение Украины как государства. При этом кремлевские власти заявляют о якобы "готовности к переговорам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

Как отмечается, на днях так называемый "сенатор" от оккупированной части Запорожья Дмитрий Рогозин, недавно хваставшийся уничтожением украинских книг, призвал уничтожать украинство в зародыше. Он также утверждал, что якобы любое перемирие с Украиной будет означать "верную смерть для наших детей".

В британской разведке подчеркнули, что эти комментарии - последние из большого ряда украинофобских заявлений российских чиновников, направленных на отрицание и угрозы украинской идентичности и культуре.

"Вероятно, внутри российского государства много лиц, нацеленных на достижение максималистических целей в войне, включая уничтожение украинской культуры, идентичности и государства. Несмотря на якобы стремление России к переговорам, как повторял спикер Кремли Дмитрий Песков 1 июля 2024 года", - говорится в сводке.

Разведка также напомнила, что в 2017 году российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что "не все страны обладают суверенитетом".

Напомним, около трех недель назад Украина начала наступательную операцию в Курской области. Там была создана первая военная комендатура и буферная зона.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет войну на территорию России. Он также отмечал, что преступники, принесшие руины в Украину, будут иметь руины у себя дома.

Детальнее о наступлении ВСУ в Курской области и чего от него ждать - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеВойна России против Украины