Количество мобилизованных в России может достигать 500 тысяч, - СМИ

Перед отправкой на фронт мобилизованные россияне ведут своих неофициальных подруг в ЗАГС. Динамика роста таких скорых свадеб позволяет определить реальные цифры мобилизации – около 500 тысяч человек на 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование российского портала Медиазона .

Проверить количество мобилизованных в России невозможно, однако рост числа улаженных наскоро осенних браков дает возможность узнать реальные цифры так называемой частичной мобилизации. Авторы исследования уже говорят о почти 500 тысяч человек в 75 регионах. В абсолютных значениях наиболее мобилизованы жители Московской области, Краснодарского края и Башкирии. Однако понятно, что в загс перед отправкой в зону боевых действий направляются не все, поэтому цифра мобилизованных может быть еще выше.

По закону РФ повестка является особым обстоятельством, поэтому оформляются браки быстро и без промедлений. Кроме денег, семья погибшего или раненного мобилизованного приобретает статус официальной. И тогда в случае потери кормильца женщины могут получить денежную компенсацию за погибшего или раненного мужа.

О настоящих масштабах такого свадебного испуга свидетельствует, например, количество браков, зарегистрированных в Бурятии: с 1 по 21 сентября сыграли 83 свадьбы, после начала мобилизации зарегистрировано 662 пары.