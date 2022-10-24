RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Количество мобилизованных в России может достигать 500 тысяч, - СМИ

Фото: свадьбы не спасают россиян от мобилизации (GettyImage)
Автор: РБК-Украина

Перед отправкой на фронт мобилизованные россияне ведут своих неофициальных подруг в ЗАГС. Динамика роста таких скорых свадеб позволяет определить реальные цифры мобилизации – около 500 тысяч человек на 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование российского портала Медиазона.

Проверить количество мобилизованных в России невозможно, однако рост числа улаженных наскоро осенних браков дает возможность узнать реальные цифры так называемой частичной мобилизации. Авторы исследования уже говорят о почти 500 тысяч человек в 75 регионах. В абсолютных значениях наиболее мобилизованы жители Московской области, Краснодарского края и Башкирии. Однако понятно, что в загс перед отправкой в зону боевых действий направляются не все, поэтому цифра мобилизованных может быть еще выше.

По закону РФ повестка является особым обстоятельством, поэтому оформляются браки быстро и без промедлений. Кроме денег, семья погибшего или раненного мобилизованного приобретает статус официальной. И тогда в случае потери кормильца женщины могут получить денежную компенсацию за погибшего или раненного мужа.

О настоящих масштабах такого свадебного испуга свидетельствует, например, количество браков, зарегистрированных в Бурятии: с 1 по 21 сентября сыграли 83 свадьбы, после начала мобилизации зарегистрировано 662 пары.

Ранее сообщалось , что у российских мобилизованных на Донбассе началась паника. Их Россия бросает в самые горячие точки, где они гибнут без должной подготовки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News