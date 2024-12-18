В России каждый четвертый торговый центр оказался на грани банкротства

По данным российского издания, четверть российских ТЦ могут прекратить свою деятельность уже в 2025 году. Ведь доходы торговых центров в этом году значительно снизились.

Основной причиной финансовых трудностей стало не только сокращение числа крупных международных арендаторов после начала войны в Украине, но и резкое повышение процентных ставок по коммерческим кредитам из-за политики Центрального банка России.

Управляющий директор российского Совета торговых центров (СТЦ) Олег Войцеховский пояснил, что теперь российским ТЦ проблемно закрывать уже имеющиеся кредитные договоры и совсем недоступны новые кредиты.

"Отсюда проблемы как с доходностью, так и с возможностями поддерживать здания в надлежащем состоянии, проводить реконцепцию", - сказал он.

Издание отметило, что сейчас около половины доходов торговых центров уходит на налоги, включая НДС, социальные отчисления и налог на имущество.