В России примерно четверть всех торговых центров оказались на грани банкротства. К этому привел резкий рост расходов и усиление конкуренции со стороны онлайн-магазинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
По данным российского издания, четверть российских ТЦ могут прекратить свою деятельность уже в 2025 году. Ведь доходы торговых центров в этом году значительно снизились.
Основной причиной финансовых трудностей стало не только сокращение числа крупных международных арендаторов после начала войны в Украине, но и резкое повышение процентных ставок по коммерческим кредитам из-за политики Центрального банка России.
Управляющий директор российского Совета торговых центров (СТЦ) Олег Войцеховский пояснил, что теперь российским ТЦ проблемно закрывать уже имеющиеся кредитные договоры и совсем недоступны новые кредиты.
"Отсюда проблемы как с доходностью, так и с возможностями поддерживать здания в надлежащем состоянии, проводить реконцепцию", - сказал он.
Издание отметило, что сейчас около половины доходов торговых центров уходит на налоги, включая НДС, социальные отчисления и налог на имущество.
Заметим, что с начала полномасштабной войны РФ в Украине на Центральный банк России были наложены сразу несколько санкций. В основном они были направлены на ограничение его возможности осуществлять финансовые операции на международном уровне.
Эти санкции имели серьезное влияние на финансовую систему России, ограничивая ее возможности осуществлять международные финансовые операции и повышая экономическое давление.
Заметим, что кроме этого в ноябре 2024 года США также ввели санкции против Газпромбанка, что затрудняет европейским потребителям возможность осуществлять платежи за российский газ.
Последние санкции направлены на максимальное экономическое давление на Россию с целью прекращения ее агрессии и поддержки суверенитета Украины.
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