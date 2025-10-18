В России несколько военных-зеков сбежали с места ДТП: подробности

На севере России несколько военных-зеков сбежали с места аварии во время конвоирования в воинскую часть, впоследствии их задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Astra.

"Трое бывших зэков-военнослужащих сбежали после ДТП в Карелии. Их везли из тюрьмы в воинскую часть", - говорится в сообщении Astra.

Отмечается, что накануне на трассе "Сортавала" под Петрозаводском столкнулись микроавтобус и самосвал. Позже стало известно, что автобус перевозил бывших заключенных, которые заключили контракт с Минобороны РФ. Они направлялись из Петрозаводска в воинскую часть в Ленинградской области.

По данным местных СМИ, в результате столкновения пострадали 13 человек. Трех сбежавших заключенных впоследствии задержали. В пресс-службе Ленинградского военного округа подтвердили факт ДТП и назвали виновником водителя грузовика.