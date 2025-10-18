В России несколько военных-зеков сбежали с места ДТП: подробности
На севере России несколько военных-зеков сбежали с места аварии во время конвоирования в воинскую часть, впоследствии их задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Astra.
"Трое бывших зэков-военнослужащих сбежали после ДТП в Карелии. Их везли из тюрьмы в воинскую часть", - говорится в сообщении Astra.
Отмечается, что накануне на трассе "Сортавала" под Петрозаводском столкнулись микроавтобус и самосвал. Позже стало известно, что автобус перевозил бывших заключенных, которые заключили контракт с Минобороны РФ. Они направлялись из Петрозаводска в воинскую часть в Ленинградской области.
По данным местных СМИ, в результате столкновения пострадали 13 человек. Трех сбежавших заключенных впоследствии задержали. В пресс-службе Ленинградского военного округа подтвердили факт ДТП и назвали виновником водителя грузовика.
Дезертирство в армии РФ
Ранее стало известно, что в российской армии стремительно растет количество случаев дезертирства. Только за девять месяцев из Центрального военного округа сбежали более 25 тысяч военных.
Побеги происходят по-разному: одни бросают позиции непосредственно на поле боя, другие исчезают из пунктов постоянной дислокации, а часть военных просто не возвращается с лечения или отпусков.
Зафиксированы и случаи дезертирства вместе с вооружением и даже боевой техникой - только в 2024-2025 годах насчитано более 30 таких инцидентов.
Также весной в Краснодаре произошел массовый побег солдат из военной комендатуры, где они содержались за самовольное оставление части.
В то же время известно о группе от 10 до 15 российских солдат, которые сбежали из воинской части под Новосибирском.