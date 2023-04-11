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В России говорят об "атаке беспилотника" на аэропорт в Белгороде

Фото: Россия заявляет об очередной атаке дронов (Getty Image)
Автор: Наталья Юрченко

В России заявляют об очередной "атаке дронов". В этот раз россияне утверждают, что беспилотник пытался атаковать аэропорт в Белгороде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

РосСМИ утверждают, что беспилотник якобы был самолетного типа с неизвестным взрывным устройством. Россияне говорят, что дрон не долетел до аэропорта имени Шухова в Белгороде, а упал возле забора и взорвался.

"Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в России заявили о падении "самодельного дрона" у военного завода в Подмосковье.

Позже власти Белгородской области РФ сообщили, что ПВО якобы сбила беспилотник.

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