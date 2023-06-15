RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У России истерика из-за конфискации Ан-124. В МИД вызвали посла Канады

Фото: У России истерика из-за конфискации Ан-124 (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел России вызвало посла Канады в знак протеста против конфискации самолета Ан-124 в Торонто. При этом ведомство заявило, что российско-канадские отношения находятся "на грани разрыва".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В МИД заявили заместителю посла Канады в Москве Брайану Эбелю, что рассматривает арест самолета как "циничное воровство".

"Русофобская политика Канады повлечет за собой самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, которые находятся на грани разрыва по вине администрации Трюдо", - говорится в заявлении ведомства.

Представитель Министерства иностранных дел Канады признал обеспокоенность Москвы и подтвердил "непоколебимую" поддержку Оттавой украинцев.

"Мы ясно дали понять. Те, кто способствовал, поддерживал и извлекал выгоду из войны России в Украине, будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Канады.

Конфискованный самолет

Самолет АН-124 подсанкционной российской компании "Волга-Днепр" прилетел в Торонто перед началом российского полномасштабного вторжения в Украину. Однако он не смог покинуть Канаду до того, как она закрыла свое авиапространство для российского транспорта.

С тех пор российский самолет стоит в международном аэропорту Торонто, которому должен сотни тысяч долларов за простой.

При этом премьер Канады Джастин Трюдо во время своего недавнего визита в Киев пообещал, что Оттава передаст конфискованный АН-124 Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД РФКанадаВойна России против Украины