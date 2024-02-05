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В России не хотят допускать на президентские выборы "сторонника" мира с Украиной

Фото: Борис Надеждин, российский политик (t.me/BorisNadezhdin)
Автор: Иван Носальский

В России отказываются допускать на выборы главы государства, которые пройдут уже 15-17 марта, "оппозиционного" Бориса Надеждина. Он "выступает" за мирные переговоры с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Надеждина.

По словам российского политика, рабочая группа центральной избирательной комиссии РФ сообщила о 15% "брака в подписях" в поддержку его кандидатуры.

При этом, согласно условиям допуска к выборам, разрешено не более 5% брака в подписях.

"Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в верховном суде", - написал Надеждин. 

В то же время, по информации российских СМИ, заместитель главы ЦИК РФ уже прокомментировал ситуацию с Надеждиным. По его словам, подписи в поддержку Надеждина якобы оставляли люди, которых уже нет в живых. 

Стоит заметить, что в своей предвыборной программе Надеждин пообещал, что в первый же день своего президентства он организует переговоры с Украиной и одновременно освободит всех политических заключенных - таких как Алексей Навальный и Илья Яшин. 

Президентские выборы в РФ

Напомним, в России на 15-17 марта запланированы президентские выборы. Изначально они должны были проходить один день, но ЦИК РФ решил их продлить. 

Оккупанты, в частности, будут проводить выборы и на временно оккупированных территориях Украины, что в очередной раз является нарушением международного права с их стороны. 

Ранее стало известно, что на оккупированные территории уже отправляют пропагандистов для того, чтобы повлиять на местное население. 

Отметим, выборы в России - авторитарной стране - имеют лишь формальный характер, поскольку президентом, вероятнее всего, уже в очередной станет Владимир Путин. 

 

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