В России на хлебокомбинате начали делать дроны для оккупантов

Сотрудники "Тамбовского хлебокомбината" похвастались в запрещенной в Украине российской соцсети "Вконтакте", что начали собирать беспилотники. Для этого даже выделили отдельный цех завода. Часть деталей комбинат закупает, остальные - печатает на 3D-принтере.

Россияне назвали самодельные дроны "Бекас" якобы в честь птицы, которая является "тяжелой целью для охотника".

Рабочие хлебокомбината заявили, что в месяц планирую собирать до 200 простейших дронов. По их словам, первые 16 беспилотников до конца марта уедут к оккупантам.

Напомним, в так называемой "ДНР" вдовам убитых оккупантов выдали шубы "из Москвы".

Однако позже выяснилось, что после съемки пропагандистского ролика шубы у женщин отобрали.

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