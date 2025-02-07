В России готовятся конфисковать западные активы. Reuters узнало детали

Как пишет издание со ссылкой на два источника, знакомых с проектом закона, Россия намерена расширить свои полномочия "по мести за конфискации западных активов" с помощью нового законодательства, которое может позволить ей конфисковать замороженные иностранные активы.

"Законопроект, определяющий процедуру конфискации Россией иностранного имущества в ответ на подобные действия других государств с российскими активами, был одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности на этой неделе, что открывает путь для его обсуждения в Госдуме, нижней палате российского парламента", - пишет издание.

Законопроект, разработанный Министерством юстиции РФ, является продолжением указа, подписанного главой Кремля Владимиром Путиным в мае 2024 года в отношении имущества и ценных бумаг США, которые Россия может определить в качестве компенсации за любой ущерб, нанесенный арестом замороженных российских активов в Соединенных Штатах.

По словам источников издания, новый закон распространит его на все так называемые "недружественные государства", те, которые ввели санкции против России из-за войны против Украины. Решение будут выполняться через иски, поданные в арбитражный суд государственными органами, такими как Центральный банк, Генеральная прокуратура и правительственные учреждения. Ответчиками будут иностранные государства, которые захватили российские активы.

"Это может создать проблемы для многих иностранных инвесторов, включая как физических лиц, так и крупные инвестиционные фонды США, поскольку на этих счетах находятся миллиарды долларов средств", - констатируют в статье.