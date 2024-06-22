В России есть те, кто за более жесткий подход к войне против Украины, - разведка Британии
У России есть силы, которые выступают за более жесткий подход к войне против Украины. В частности, националистическое движение "Братство академистов" владельца телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию британской разведки в соцсети Х.
"Эта организация (Малофеева - ред.) имеет ячейки в разных российских университетах и придерживается воинственно империалистического мировоззрения. "Братство" верит, что 21 век может стать золотым веком русской культуры с идеологическим доминированием России в глобальном масштабе", - рассказали в разведке Британии.
По данным британской разведки, "Братство" организовало собственные военные тренировки и некоторые члены организации уже отправились воевать против Украины.
"Существование этого движения свидетельствует о том, что в России есть избиратели, которые поддерживают более воинственный подход к войне в Украине и на Западе. Это, вероятно, повлияет на смену поколений, которая, вероятно, произойдет среди российских административных элит в течение оставшейся части этого десятилетия", - отметили в разведке.
Напомним, ранее британская разведка рассказывала, что Кремль взял под контроль все группировки наемников, воюющих против Украины.
Кроме того, россияне вербуют для войны в Украине жителей Африки. В британской разведке полагают, что африканцы должны стать заменой российским заключенным на фронте.
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