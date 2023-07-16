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В России до сих пор не могут решить будущее "вагнеровцев", - британская разведка

Фото: в России до сих пор не могут решить будущее "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кремль и военное руководство РФ до сих пор не могут прийти к соглашению о будущем ЧВК "Вагнера" после неудачного бунта Евгения Пригожина. Часть из них, вероятно, вернется в Африку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

"Российский аппарат безопасности вступил в период растерянности и переговоров после мятежа группы Вагнера 24 июня 2023 года. В последние дни начала формироваться промежуточная договоренность по поводу будущего группы", - говорит британская разведка.

Отмечается, что 12 июля Минобороны РФ сообщило, что "вагнеровцы" передали армии 2000 единиц техники, в том числе танки. Разведка отмечает, что по состоянию на 15 июля, по крайней мере, небольшая группа наемников "Вагнера" прибыла в Беларусь.

При этом ряд групп в социальных сетях, связанных с "Вагнером", возобновили свою деятельность. Они сосредоточились на деятельности ЧВК в Африке.

"Судя по недавним заявлениям российских чиновников, государство, вероятно, готово принять стремление "Вагнера" сохранить свое широкое присутствие на континенте", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Напомним, после неудачного бунта главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина часть его боевиков должна была переместиться в Беларусь. Сам Пригожин тоже должен был уехать в Беларусь.

До вчера не было официального подтверждения, что боевики "Вагнера" и их главарь находятся в Беларуси. Однако вчера мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что большая колонна "вагнеровцев" прибыла в палаточный лагерь в Беларуси.

Эту информацию подтвердили украинские пограничники. Они отметили, что продолжают отслеживать ситуацию.

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Российская ФедерацияВеликобританияЧВК ВагнераЕвгений ПригожинВагнеровцы