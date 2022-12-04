В России депутат предложил "мобилизовать" бездомных собак и придумал им применение

Российский депутат из города Орел Виктор Макаров во время заседания депутатов, на котором решался вопрос, что делать с бездомными собаками, предложил "мобилизовать" животных, немного их поучить и отправить в Украину "взрывать танки".

"Предлагаю воспитать этих собак для взрывов танков", - заявил российский депутат.

Однако другие местные депутаты не поддержали инициативу коммуниста и продолжили обсуждать решение проблемы. Ранее Макаров предлагал "отправить беспризорных собак в Китай".