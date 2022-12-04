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В России депутат предложил "мобилизовать" бездомных собак и придумал им применение

Фото: в РФ депутат предложил "мобилизовать" бездомных собак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский депутат предложил "мобилизовать" бездомных собак и обучать их подрыву бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Орелtimes.

Российский депутат из города Орел Виктор Макаров во время заседания депутатов, на котором решался вопрос, что делать с бездомными собаками, предложил "мобилизовать" животных, немного их поучить и отправить в Украину "взрывать танки".

"Предлагаю воспитать этих собак для взрывов танков", - заявил российский депутат.

Однако другие местные депутаты не поддержали инициативу коммуниста и продолжили обсуждать решение проблемы. Ранее Макаров предлагал "отправить беспризорных собак в Китай".

Ранее мы писали, что согласно отчету СБУ, российские командиры продают сухпайки, которые предназначались для солдат. Поэтому оккупанты в Украине продолжают питаться собаками.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области оккупанты едят домашних животных из-за отсутствия продовольствия.

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