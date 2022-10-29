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В России мужчинам предлагают пойти на войну в обмен на списание долгов: допрос пленного

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Украина, Суббота 29 октября 2022 13:19
В России мужчинам предлагают пойти на войну в обмен на списание долгов: допрос пленного Фото: россиян отправляют на войну в обмен на списание долгов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России военкоматы предлагают мужчинам пойти на войну в обмен на списание долгов за коммуналку. Один из таких добровольцев попал в плен украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Facebook.

Пленный рассказал, что он уроженец Белгорода. Летом ему пришла повестка из военкомата. Там мужчине предложили пойти воевать против Украины, а в обмен пообещали списать коммунальные долги.

"Мне предложили, так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов в обмен на подписание контракта", - заявил он.

Так называемых "добровольцев" обещали отправить на границу с Украиной, но их перебросили в зону боевых действий на Донецком направлении. Через неделю батальон "новобранцев" был разбит.

Уцелевшие решили добираться пешком до границы. Через три недели они попали в плен ВСУ.

Напомним, ВСУ с начала полномасштабной войны уничтожили уже более 70 тысяч российских оккупантов.

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