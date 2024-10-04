В России беспилотник атаковал нефтебазу, возник пожар

В Воронежской области (РФ) дрон-камикадзе атаковал нефтебазу. На месте прилета вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
По данным местных жителей, атака осуществлена на нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.
Несколько часов назад губернатор сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.
В последние месяцы в России постоянно фиксируются атаки беспилотников на объекты военной инфраструктуры, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы.
Так, в ночь на 3 октября, ударные БпЛА ударили по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области. На аэродроме хранятся управляемые авиабомбы и размещены стоянки самолетов Су-35 и Су-34. В нескольких участках аэродрома возникли пожары.
В конце сентября ВСУ ударили по военному арсеналу "Котлубань" в Волгоградской области. Незадолго до атаки, на склад прибыла партия иранских ракет.
В ночь на 23 сентября в порту города Азов Ростовской области прогремели взрывы и вспыхнул пожар.
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