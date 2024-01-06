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России безразличны люди, но не деньги. Зеленский призвал передать Украине замороженные активы

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российской Федерации безразличны человеческие жизни, но не собственные деньги. Потеря активов будет самой болезненной потерей для страны-террориста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Владимира Зеленского.

Замороженные российские активы за рубежом составляют около 300 млрд долларов. Все средства должны быть использовании на поддержку Украины, что станет исторической возможностью заставить страну-террориста заплатить за свое зло. 

"Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но более всего не безразлично к деньгам. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они почувствуют настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора", - добавил Владимир Зеленский. 

По словам президента, решение об использовании замороженных активов для поддержки Украины будет справедливым и законным ответом на агрессию России, а также правильным сигналом потенциальным агрессорам в мире. 

"Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи", - добавил президент.

Передача Украине российских активов

США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.

Как отмечал недавно премьер-министр Денис Шмыгаль, Штаты, Европейский союз и другие страны уже приблизились к решению вышеупомянутого вопроса. 

"Уже есть первые прецеденты изменений в законодательство, предусматривающие механизмы передачи денег. Сейчас важно это свести в единую четкую систему, к которой будут привлечены страны ЕС и G7", - заявил премьер. 

Больше о том, как Украине взыскать с России компенсацию - читайте в нашем материале.

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