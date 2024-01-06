России безразличны люди, но не деньги. Зеленский призвал передать Украине замороженные активы

Замороженные российские активы за рубежом составляют около 300 млрд долларов. Все средства должны быть использовании на поддержку Украины, что станет исторической возможностью заставить страну-террориста заплатить за свое зло.

"Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но более всего не безразлично к деньгам. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они почувствуют настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора", - добавил Владимир Зеленский.

По словам президента, решение об использовании замороженных активов для поддержки Украины будет справедливым и законным ответом на агрессию России, а также правильным сигналом потенциальным агрессорам в мире.

"Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи", - добавил президент.

Передача Украине российских активов

США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.

Как отмечал недавно премьер-министр Денис Шмыгаль, Штаты, Европейский союз и другие страны уже приблизились к решению вышеупомянутого вопроса.

"Уже есть первые прецеденты изменений в законодательство, предусматривающие механизмы передачи денег. Сейчас важно это свести в единую четкую систему, к которой будут привлечены страны ЕС и G7", - заявил премьер.

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