В России атакован Кстовский НПЗ, на объекте масштабный пожар (фото, видео)

Этой ночью примерно в 04:11 в соцсетях массово начали распространяться кадры с пожаром в Кстово. Местные жители жаловались, что в городе гремят взрывы, а OSINT-каналы уточняли, что под ударом оказался Кстовский НПЗ, после чего на объекте начался масштабный пожар. Причем огонь видео в нескольких местах.

Местные власти ситуацию никак не комментировали и чем был атакован НПЗ, пока неясно. Но скорее всего, как зачастую это бывает, произошла дроновая атака. На этом фоне Росавиация объявляла об ограничении работы аэропортов как минимум в Нижнем Новгороде.

Отметим, что Кстовский НПЗ входит в топ-5 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также является крупнейшим НПЗ компании "Лукойл" по объемам установленной мощности. В частности, проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год.