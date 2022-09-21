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В России анонсировали акцию протеста против мобилизации

Фото: в России анонсировали акцию протеста против мобилизации (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В России анонсировали акцию протеста против мобилизации, которую сегодня объявил президент Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter движения "Весна".

Активисты призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Старт акции запланирован сегодня, 21 сентября, в 19:00 по местному времени.

"Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слёзы? За дворец Путина?", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию.

По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек.

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