В России анонсировали акцию протеста против мобилизации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter движения "Весна".

Активисты призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Старт акции запланирован сегодня, 21 сентября, в 19:00 по местному времени.

"Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слёзы? За дворец Путина?", - говорится в сообщении.