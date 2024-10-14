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В России на аэродроме сожгли военно-транспортный самолет Ту-134, - ГУР

Понедельник 14 октября 2024 08:47
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В России на аэродроме сожгли военно-транспортный самолет Ту-134, - ГУР Фото: Ту-134 (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь с 12 на 13 октября в России сожгли военно-транспортный самолет Ту-134. Советский борт используется, в том же числе, для транспортировки руководящего состава Министерства обороны страны-террориста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как рассказывают в ГУР, самолет принадлежал 117-му военно-транспортному авиаполку Вооруженных сил России и был расположен на военном аэродроме "Оренбург-2".

Пока другие подробности ситуации не раскрываются.

Ту-134

Ту-134 - это советский пассажирский самолет, разработанный конструкторским бюро Туполева в 1960-х годах. Он предназначен для коротких и среднемагистральных авиаперелетов и является одним из самых известных реактивных самолетов этого периода. Первая модификация Ту-134 совершила свой первый полет в 1963 году, а с 1967 года начались его коммерческие эксплуатации.

Самолет имеет два двигателя, расположенные в хвостовой части, и способен перевозить до 80 пассажиров.

Авиация России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, в России участились случаи поджогов военных объектов, включая вертолеты и самолеты.

В качестве примера, только в сентябре случились два таких "инцидента":

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