Россиянки сдались без боя. Людмила Киченок вышла в первый парный финал года

Brisbane International, 1/2 финала

Киченок/Остапенко – Касаткина/Сэвилл – отказ

В полуфинале украино-латвийский дуэт вышел на пару нейтральной россиянки Дарьи Касаткиной и австралийки Дарьи Сэвилл. Последняя родилась в Москве, но сменила спортивное гражданство в 2015 году. Впоследствии вышла замуж за австралийского теннисиста Люка Сэвилла.

Впрочем, принципиального противостояния зрители так и не дождались. Уроженки РФ отказались выходить на корт. Очевидно, на такой шаг Касаткиан и Сэвилл пошли из-за участия первой в одиночном разряде Брисбена. Там в рамках 1/4 финала она будет противостоять второй ракетке мира Арине Соболенко.

В свою очередь Киченок с Остапенко вышли в первый финал в 2024 году. За трофей они сразятся с бельгийкой Грет Миннен и британкой Хизер Уотсон. Поединок намечен на 6 января.

Украинка и латвийка выступают вместе много лет. Для них грядущий финал будет шестым общим. Ранее они завоевали два титула – Birmingham Classic и Cincinnati Open в 2022 году.