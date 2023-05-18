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Россиянину объявили подозрение за приказ оккупантам захватить аэродром у Гостомеля

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Украина, Четверг 18 мая 2023 16:27
Россиянину объявили подозрение за приказ оккупантам захватить аэродром у Гостомеля Фото: Россиянину объявили подозрение за приказ оккупантам захватить аэродром возле Гостомеля (wikimapia.org)
Автор: Наталья Кава

Заместителю командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ, отдавшему приказ на захват аэродрома возле города Гостомель, сообщено о подозрении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора заместителю командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ сообщено о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, приведших к гибели людей, а также в ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, россиянин организовывал подготовку и отдавал приказы и распоряжения на поражение и захват наземных целей и других объектов на территории Украины. Среди них инфраструктура аэродрома "Киев-Антонов-2" АТП ГП "Антонов" недалеко от города Гостомель в Киевской области.

Оккупант обеспечил широкомасштабное вторжение подразделений ВС РФ на территорию Украины с целью ее оккупации.

"Эти действия подозреваемого привели к гибели людей, в том числе детей, получению ими телесных повреждений разной степени тяжести. А также причинение материального ущерба в виде уничтожения зданий, имущества и инфраструктуры", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Россиянину объявили подозрение за приказ оккупантам захватить аэродром у Гостомеля

Фото: россиянину объявили подозрение за приказ оккупантам захватить аэродром возле Гостомеля (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, что в первые дни войны российские захватчики обстреляли ангар и уничтожили самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия". За время своей жизни воздушное судно установило более 200 мировых рекордов, что является уникальным случаем в авиации.

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