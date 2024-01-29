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Россиянина, который в Черниговской области убил двух человек, приговорили к пожизненному заключению

Гайворон, Понедельник 29 января 2024 22:24
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Россиянина, который в Черниговской области убил двух человек, приговорили к пожизненному заключению Архивное фото: Россиянина, который в Черниговской области убил двух человек, приговорили к пожизненному заключению (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский военный весной 2022 года на территории Черниговской области убил двух человек. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

1 апреля 2022 года военнослужащие Вооруженных сил РФ, находясь в селе Гайворон Нежинского района, незаконно лишили свободы трех местных жителей. В течение нескольких часов они удерживали их в подвальном помещении одного из жилых хозяйств.

Затем обвиняемый, по предварительному сговору с другими военнослужащими РФ, вывел мужчин из подвала.

Суд признал оккупанта виновным

Старшего из них отпустил, а двух других отвел в кустарники и расстрелял из автоматического оружия. От полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия.

Суд признал виновным российского военнослужащего в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Военные преступления РФ в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Двое силовиков из Дагестана пытали людей в оккупированной части Васильевского района Запорожской области. Украинский суд признал их виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Также двое российских военных на временно оккупированной территории Херсонской области убили местного жителя. Им объявили подозрения.

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