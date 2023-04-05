RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россиянин пожаловался, что его заставляют уходить в наступление и не дают отпуск (перехват)

Фото: россиянин пожаловался, что его заставляют идти в наступление и не дают отпуск (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские власти, из-за нехватки личного состава, начинают формировать для исправления на фронт взводы уклонянтов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

Как рассказал россиянин, некоторые из его собратьев получают билеты домой, однако именно его взвода не везет и их отправят в наступление. Он рассказывает, что командованию безразлично подчиненных.

При этом его собеседница просит его перевести в другую бригаду, однако он уверяет ее, что это невозможно. Он посетовал на то, что по их позициям постоянно "работает снайпер", поэтому опасно даже голову показывать из окопа.

Напомним, РБК-Украина писала и о прошлом перехвате ГУР, когда оккупант жаловался на то, что его армии приходится расконсервировать старую технику из-за дефицита вооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиГлавное управление разведкиВойна России против Украины