Россиянин пожаловался, что его заставляют уходить в наступление и не дают отпуск (перехват)

Как рассказал россиянин, некоторые из его собратьев получают билеты домой, однако именно его взвода не везет и их отправят в наступление. Он рассказывает, что командованию безразлично подчиненных.

При этом его собеседница просит его перевести в другую бригаду, однако он уверяет ее, что это невозможно. Он посетовал на то, что по их позициям постоянно "работает снайпер", поэтому опасно даже голову показывать из окопа.