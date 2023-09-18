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Россиянин пытал украинцев током в Балаклее и получил подозрение

Фото: россиянин Султан Паштов получил подозрение от СБУ из-за пыток украинцев током в Балаклее Харьковской области (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ сообщила о подозрении боевику российского ГРУ, который во время оккупации Балаклеи пытал украинцев током в уже освобожденной Балаклее Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленником является 34-летний россиянин Султан Паштов - боевик батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления Генштаба с РФ (известного как ГРУ)", - говорится в сообщении.

Так, весной 2022 года он в составе группировки российских войск находился в оккупированной в то время Балаклее Харьковской области. Там захватчики обустроили на территории захваченного райотдела полиции застенку, в которую свозили десятки похищенных жителей города.

"Паштов принимал непосредственное участие в карательных рейдах рашистов и последующей пытке потерпевших. В застенках к людям применяли жестокие пытки, в том числе на длительное время арестовали в антисанитарных условиях без пищи и воды", - добавляют в СБУ.

Также рашисты применяли к похищенным людям электрический ток. Таким образом, Паштов вместе со своими сообщниками пытался запугать местных жителей и сломить их сопротивление российским оккупантам.

Кроме того, применяя многочисленные пытки, злоумышленник пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором для получения разведданных о силах обороны на восточном фронте.

Освобождение Балаклеи Харьковской области

В начале сентября исполнился ровно год, как Силы обороны освободили Балаклею Харьковской области. Как рассказал командующий ВСУ Валерий Залужный, город вернули из оккупации во время первого этапа Слобожанской наступательной операции.

Балаклея была важным узлом коммуникаций на юге Харьковской области, а ее деоккупация позволила нашим защитникам развивать свое продвижение в сторону Купянска. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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