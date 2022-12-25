Россияне разрушили в сентябре. В Харьковской области восстановили мост через водохранилище

Дорожники восстановили мост в селе Мартово Чугуевского района Харьковской области на Печенежском водохранилище.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской ОВА.
Мост был уничтожен оккупантами в сентябре во время их отступления. Накануне через мост возобновили движение транспорта. Этот путепровод значительно облегчит перевозку гуманитарной помощи и медикаментов жителям пострадавших населенных пунктов.
Изначально дорожники демонтировали разрушенные конструкции, затем возвели новые прогонные балки, провели армирование и бетонирование новой монолитной плиты и тротуаров, устроили гидроизоляцию, застелили новое асфальтное покрытие.
Ранее мы писали, что дорожники в Херсонской области построили три переправы вместо разрушенных российскими военными мостов.
Также сообщалось, что на подъезде к Чернигову дорожники восстановили мост, который расположен на международной трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. По нему оккупанты намеревались ворваться в город.
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