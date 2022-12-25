RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне разрушили в сентябре. В Харьковской области восстановили мост через водохранилище

Фото: в Харьковской области восстановили мост через водохранилище (t.me/kharkivoda)
Автор: Константин Широкун

Дорожники восстановили мост в селе Мартово Чугуевского района Харьковской области на Печенежском водохранилище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской ОВА.

Мост был уничтожен оккупантами в сентябре во время их отступления. Накануне через мост возобновили движение транспорта. Этот путепровод значительно облегчит перевозку гуманитарной помощи и медикаментов жителям пострадавших населенных пунктов.

Изначально дорожники демонтировали разрушенные конструкции, затем возвели новые прогонные балки, провели армирование и бетонирование новой монолитной плиты и тротуаров, устроили гидроизоляцию, застелили новое асфальтное покрытие.

Ранее мы писали, что дорожники в Херсонской области построили три переправы вместо разрушенных российскими военными мостов.

Также сообщалось, что на подъезде к Чернигову дорожники восстановили мост, который расположен на международной трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. По нему оккупанты намеревались ворваться в город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧугуевХарьков