Россияне утром ударили ракетами по Авдеевке: атакована больница, четверо погибших (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По словам Кириленко, россияне атаковали город ракетами сегодня утром, попали в больницу.

"Четыре человека погибли в результате ракетного авиаудара по Авдеевке", - рассказал он.

Как сообщалось, с утра в понедельник, 15 мая, российские войска обстреляли Херсон беспилотниками. Из-за этого здание одного из учебных заведений получило серьезные разрушения.

Кроме того, утром в понедельник, 15 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области. В частности, из "Града" атаковано Елино, сейчас в селе из-за обстрела горит частный дом.

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