Россияне утром обстреляли Харьковскую область, есть погибшая и раненые

Российские террористы утром обстреляли Волчанск, а также Купянский район Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.
Купянский район
Возле поликлиники враг попал по гражданскому автомобилю в результате чего погибла женщина. Муж погибшей получил ранения.
Волчанск
В Волчанске террористы попали снарядом во двор частного дома, где находился 60-летний мужчина. Он получил осколочные огнестрельные ранения.
В частности, с контузией был госпитализирован 48-летний житель населенного пункта.
Фото: россияне утром обстреляли Харьковской области, погибли и ранены (t.me/police_kh_region)
Вчера, 27 марта, российские террористы атаковали Харьков в результате чего частично разрушения понесли две пятиэтажки, лечебное учреждение и административное здание. В общем повреждения получили 14 многоэтажек и учебное заведение.
В результате обстрела погиб мужчина 59 лет. Также были госпитализированы 13 человек. Среди которых четверо детей: младшему мальчику всего 3 месяца.
По словам Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".
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