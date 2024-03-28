Россияне утром обстреляли Харьковскую область, есть погибшая и раненые

Купянский район

Возле поликлиники враг попал по гражданскому автомобилю в результате чего погибла женщина. Муж погибшей получил ранения.

Волчанск

В Волчанске террористы попали снарядом во двор частного дома, где находился 60-летний мужчина. Он получил осколочные огнестрельные ранения.

В частности, с контузией был госпитализирован 48-летний житель населенного пункта.

Фото: россияне утром обстреляли Харьковской области, погибли и ранены (t.me/police_kh_region)

Обстрел Харьковской области

Вчера, 27 марта, российские террористы атаковали Харьков в результате чего частично разрушения понесли две пятиэтажки, лечебное учреждение и административное здание. В общем повреждения получили 14 многоэтажек и учебное заведение.

В результате обстрела погиб мужчина 59 лет. Также были госпитализированы 13 человек. Среди которых четверо детей: младшему мальчику всего 3 месяца.

По словам Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".