RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне утром обстреляли Харьковскую область, есть погибшая и раненые

Фото: россияне утром обстреляли Харьковскую область, есть погибшая и раненые (t.me/police_kh_region)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы утром обстреляли Волчанск, а также Купянский район Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.

Купянский район

Возле поликлиники враг попал по гражданскому автомобилю в результате чего погибла женщина. Муж погибшей получил ранения. 

Волчанск 

В Волчанске террористы попали снарядом во двор частного дома, где находился 60-летний мужчина. Он получил осколочные огнестрельные ранения. 

В частности, с контузией был госпитализирован 48-летний житель населенного пункта. 

 

Фото: россияне утром обстреляли Харьковской области, погибли и ранены (t.me/police_kh_region)

Обстрел Харьковской области

Вчера, 27 марта, российские террористы атаковали Харьков в результате чего частично разрушения понесли две пятиэтажки, лечебное учреждение и административное здание. В общем повреждения получили 14 многоэтажек и учебное заведение.

В результате обстрела погиб мужчина 59 лет. Также были госпитализированы 13 человек. Среди которых четверо детей: младшему мальчику всего 3 месяца.

По словам Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХарьков