Около 10 утра российские террористы атаковали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) и фугасными авиационными бомбами (ФАБ) Донецкую области. В результате обстрела погибли восемь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.
Как пишет прокуратура, около 10 утра террористы атаковали FPV-дронами легковые автомобили в Родинском.
Одно из транспортных средств, в котором находились два человека, загорелось. Оба гражданина погибли на месте.
Еще в одном авто несовместимые с жизнью ранения получили водитель и двое пассажиров.
Окончательные последствия обстрела еще устанавливаются.
Фото: россияне утром обстреляли дронами и ФАБами Донецкую область, погибли 8 человек (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Уже через десять минут враг сбросил две авиационные бомбы "ФАБ-250" на Константиновку, в результате чего погибли трое мужчин 42, 53 и 71 лет, которые находились на улице на момент обстрела.
В частности осколочные ранения получил 59-летний горожанин.
В результате атаки были повреждены по меньшей мере 20 частных домов.
С начала полномасштабной войны россияне регулярно обстреливают территорию Украины. Для атак террористы применяют дроны, ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и артиллерию. Больше всего от обстрелов страдают прифронтовые области.
По словам главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина, из-за регулярных обстрелов Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы.
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