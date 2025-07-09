Родинское

Как пишет прокуратура, около 10 утра террористы атаковали FPV-дронами легковые автомобили в Родинском.

Одно из транспортных средств, в котором находились два человека, загорелось. Оба гражданина погибли на месте.

Еще в одном авто несовместимые с жизнью ранения получили водитель и двое пассажиров.

Окончательные последствия обстрела еще устанавливаются.

Фото: россияне утром обстреляли дронами и ФАБами Донецкую область, погибли 8 человек (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Константиновка

Уже через десять минут враг сбросил две авиационные бомбы "ФАБ-250" на Константиновку, в результате чего погибли трое мужчин 42, 53 и 71 лет, которые находились на улице на момент обстрела.

В частности осколочные ранения получил 59-летний горожанин.

В результате атаки были повреждены по меньшей мере 20 частных домов.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны россияне регулярно обстреливают территорию Украины. Для атак террористы применяют дроны, ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и артиллерию. Больше всего от обстрелов страдают прифронтовые области.

По словам главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина, из-за регулярных обстрелов Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы.