Россияне сосредотачивают усилия на двух направлениях: какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении с начала суток противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе Каменки.

На Купянском направлении враг с начала суток совершил две безуспешные попытки продвинуться к нашим укреплениям в районе Загрызово.

Враг пять раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении, вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, и в сторону Новомихайловки, Зеленой Долины. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении Силы обороны отбили пять штурмовых действий вражеских войск в районе Верхнекаменского и в сторону Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили один штурм противника в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг 13 раз атаковал позиции наших войск в районах Дачного, Дружбы, Дилиевки, Торецка и Леонидовки. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Двадцать два раза сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские воины отражали вражеские атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Тарасовка, Елизаветовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Надеевка, Успеновка, Андреевка и в сторону Романовки и Александрополя.

До сих пор продолжается 10 из этих боестолкновений. Наши защитники дают оккупанту достойный отпор, бои продолжаются.

Захватчики четыре раза пытались прорваться в районах Разлива и Константинополя на Новопавловском направлении, бои продолжаются.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Новополю, активных наступательных действий не проводил.

Продолжаются бои в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Каменское на Ореховском направлении. Всего за сегодня враг шесть раз шел вперед на позиции наших войск.

На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался продвинуться к позициям наших защитников.

В Курской области украинские защитники отбили четыре атаки захватчиков. Кроме этого, враг нанес пять авиационных ударов с применением восьми управляемых бомб.