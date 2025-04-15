Что происходило на фронте сегодня: ключевые направления и потери оккупантов

С начала суток, 15 апреля, на фронте произошло 87 боевых столкновений. Самыми горячими остаются Покровское, Торецкое и Лиманское направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Сегодня российские захватчики нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам 76 авиационных ударов, сбросив при этом 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1234 дронов-камикадзе и осуществили почти пять тысяч обстрелов.

Самые горячие направления

На Покровском направлении с начала этих суток противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий противника, еще шесть боестолкновений продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 200 оккупантов, из них 99 - безвозвратно. Также уничтожено 9 единиц автомобильной техники, три мотосредства, 15 БпЛА, девять пунктов управления БпЛА, станцию РЭБ и станцию спутниковой связи. К тому же повреждены четыре автомобиля, три мотоцикла, одна самоходная артиллерийская установка россиян.

Шестнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка. Все вражеские атаки успешно отражены нашими защитниками.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Новомихайловки, Твердохлебово, Надежды и в направлении Нового, Зеленой Долины и Григорьевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Ситуация на других направлениях

На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону украинских защитников в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Разлив, Свободное Поле и в направлении Отрадного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Курском направлении с начала суток произошло 11 боев, один из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара, сбросив 56 управляемых бомб, и совершил 358 артиллерийских обстрелов.

На Купянском направлении агрессор пытался идти вперед в направлении Новой Кругляковки и Загрызово, где украинские защитники остановили три атаки врага.

На Северском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупационных войск вблизи Верхнекаменского и Белогоровки, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Малиновке.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили один вражеский штурм в районе Каменского. Враг нанес авиаудар по Новоданиловке.

На Приднепровском направлении украинские защитники остановили одну попытку противника приблизиться к своим позициям.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.