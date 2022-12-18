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Россияне снова ударили по центру Херсона: есть пострадавшие

Фото: оккупанты 18 декабря обстреляли центр Херсона (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска сегодня, 18 декабря, обстреляли центр Херсона. В результате атаки врага пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Пострадали 3 человека. Они получили осколочные ранения, 1 ранен в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь", - отметил он.

На месте обстрела работают экстренные службы.

Следует отметить, что сегодня жители Херсона несколько раз сообщали о взрывах в городе.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли гериатрический центр в селе Степановка, которая находится в 9 километрах от Херсона.

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