Россияне снова обстреляли Херсонскую область: погиб один человек

Российские войска сегодня, 31 мая, снова обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру .

"Около 18:00 военные РФ обстреляли поселок в Белозерском районе Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела, травмы не совместимые с жизнью получил местный житель.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений.

Информация от главы области

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что оккупанты обстреляли поселок Днепровское. Вражеский снаряд попал в частный дом 64-летнего мужчины, который погиб после этого.

Обстрелы Херсонской области

Осенью 2022 года наши воины освободили от оккупантов правобережную часть Херсонской области. Левый берег пока остается под контролем врага, в связи с чем россияне продолжают терроризировать гражданских правого берега регулярными обстрелами.

Как рассказал глава ОВА, только в течение 30 мая, россияне совершили 49 обстрелов. выпустив по территории области 219 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. В результате обстрелов 5 человек получили ранения.