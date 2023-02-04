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Россияне снова обстреляли Черниговскую область и сбросили гранаты с дрона

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Черниговская область, Суббота 04 февраля 2023 17:51
Россияне снова обстреляли Черниговскую область и сбросили гранаты с дрона Фото: военные РФ обстреляли Черниговскую область, используя дрон (facebook com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 февраля, российские военные обстреляли приграничья Черниговской области. На одну из общин оккупанты сбросили две гранаты из дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК Север.

Сегодня около 12 часов в районе села Клюсы Черниговской области было зафиксировано российское БпЛА, с которого оккупанты сбросили 2 гранаты. По данным командования, потерь среди личного состава, техники или гражданского населения нет.

В ОК Север также сообщили, что перед этим, в районе села Сеньковка было зафиксировано 11 приходов, вероятно, со 120 мм миномета. Однако о потерях среди личного состава, техники или гражданского населения информация не поступала.

Напомним, сегодня оккупанты снова обстреляли центр Бахмута и полностью разрушили многоэтажку.

РБК-Украина писали, что за минувшие сутки российские войска обстреляли Херсонскую область 47 раз. Из-за вражеских ударов погиб один человек.

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