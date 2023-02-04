Россияне снова обстреляли Черниговскую область и сбросили гранаты с дрона
Сегодня, 4 февраля, российские военные обстреляли приграничья Черниговской области. На одну из общин оккупанты сбросили две гранаты из дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК Север.
Сегодня около 12 часов в районе села Клюсы Черниговской области было зафиксировано российское БпЛА, с которого оккупанты сбросили 2 гранаты. По данным командования, потерь среди личного состава, техники или гражданского населения нет.
В ОК Север также сообщили, что перед этим, в районе села Сеньковка было зафиксировано 11 приходов, вероятно, со 120 мм миномета. Однако о потерях среди личного состава, техники или гражданского населения информация не поступала.
Напомним, сегодня оккупанты снова обстреляли центр Бахмута и полностью разрушили многоэтажку.
РБК-Украина писали, что за минувшие сутки российские войска обстреляли Херсонскую область 47 раз. Из-за вражеских ударов погиб один человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.