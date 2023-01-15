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Россияне снова массированно обстреляли Херсон: семь человек пострадали

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Херсон, Воскресенье 15 января 2023 18:30
Россияне снова массированно обстреляли Херсон: семь человек пострадали Иллюстративное фото: россияне снова массированно обстреляли Херсон (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 15 января, нанесли массированную атаку по Херсону, в результате чего семь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

  • Захватчики атаковали помещение Красного Креста. Из-за попадания снарядов возник пожар. В настоящее время над его ликвидацией работают спасатели.
  • Россияне попали в центр реабилитации детей с инвалидностью. В здании выбиты окна и двери, также повреждена стена.
  • Вражеские снаряды рухнули рядом с помещением студенческого общежития. Россияне обстреляли и частные и многоквартирные дома.
  • Оккупанты атаковали и объект критической инфраструктуры. Здание предприятия и прилегающая территория подверглись разрушениям.

В настоящее время известно о семи раненых в результате российских обстрелов Херсона, из них один находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь.

Отметим, сегодня херсонцы призывали находиться в безопасных местах. В городе достаточно громко из-за регулярных обстрелов россиян.

Ранее оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона, в результате чего два человека получили ранения.

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