Россияне снизили активность на Купянско-Лиманском направлении. В ВСУ назвали причину

Ситуация на Купянском направлении

Россияне захватили город в Харьковской области в начале вторжения, однако ВСУ в 2022 году его освободили и отбросили оккупантов на некоторое расстояние. При этом захватчики наносят удары по Купянску и не отказались от планов повторной оккупации населенного пункта.

Летом прошлого года россияне активизировались в этом направлении, но успехов добиться не смогли. По словам президента Владимира Зеленского, на Купянском направлении украинские линии обороны на очень высоком уровне.

Еще в феврале военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина сообщал, что наступление РФ на Купянском направлении ослабло, однако оккупанты могут перебросить дополнительные силы из-под Авдеевки и давление захватчиков может усилиться.

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