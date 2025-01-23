RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Россияне уничтожили ночью один из энергообъектов Запорожья, 20 тысяч абонентов без света

Фото: россияне уничтожили ночью один из энергообъектов Запорожья (facebook.com/IvanFedorovMelitopol)
Автор: Сергей Пышкин

В течение ночи россияне дважды атаковали Запорожье. Во время одного из обстрелов враг уничтожил энергообъект, в результате чего 20 тысяч абонентов остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

По словам Федорова, из-за уничтожения энергообъекта, без света остались:

  • 20 тысяч абонентов;
  • котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты, что привело к отсутствию теплоснабжения у 17 тысяч абонентов.
 

Фото: россияне уничтожили ночью один из энергообъектов Запорожья (facebook.com/IvanFedorovMelitopol)

На местах попаданий уже работают все службы. В частности к ликвидации последствий присоединились и благотворители. В городе развернули "Пункты несокрушимости".

Во время первого обстрела террористы применили против города беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed. Утром же враг атаковал баллистикой.

По состоянию на сейчас известно о 25 раненых гражданских, среди которых двухмесячный мальчик. Еще один человек погиб.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам Украины, применяя ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (КАБ), беспилотники и артиллерию. Часто целью является гражданская инфраструктура, что создает серьезную угрозу для людей.

Также почти каждую ночь враг прибегает к запуску беспилотников. Например, в ночь на 22 января россияне выпустили по Украине 99 дронов с шести направлений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна в Украине