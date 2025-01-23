Россияне уничтожили ночью один из энергообъектов Запорожья, 20 тысяч абонентов без света

По словам Федорова, из-за уничтожения энергообъекта, без света остались:

20 тысяч абонентов;

котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты, что привело к отсутствию теплоснабжения у 17 тысяч абонентов.

Фото: россияне уничтожили ночью один из энергообъектов Запорожья (facebook.com/IvanFedorovMelitopol)

На местах попаданий уже работают все службы. В частности к ликвидации последствий присоединились и благотворители. В городе развернули "Пункты несокрушимости".

Во время первого обстрела террористы применили против города беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed. Утром же враг атаковал баллистикой.

По состоянию на сейчас известно о 25 раненых гражданских, среди которых двухмесячный мальчик. Еще один человек погиб.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам Украины, применяя ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (КАБ), беспилотники и артиллерию. Часто целью является гражданская инфраструктура, что создает серьезную угрозу для людей.

Также почти каждую ночь враг прибегает к запуску беспилотников. Например, в ночь на 22 января россияне выпустили по Украине 99 дронов с шести направлений.