Россияне смогут приобрести новый iPhone 16, несмотря на санкции и позицию Apple, - Reuters
Российские ритейлеры запустили предварительные продажи нового iPhone от Apple, несмотря на запрет компании на экспорт в Россию. Устройство обойдется в РФ на несколько сот долларов дороже, чем в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Несколько российских компаний, включая оператора мобильной связи МТС, заявили в четверг, что первыми в России представят новый iPhone 16 от Apple. Это произойдет, по их словам, очень скоро.
Однако россиянам придется выложить за гаджет на несколько сот долларов больше, чем потребителям в США.
Агентство отмечает, что иностранные бренды, прекратившие экспорт в Россию, теперь достигают российских потребителей, как правило, через страны, которые не вводили санкции против РФ, такие как Турция, Казахстан, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.
Reuters не удалось определить, по какому маршруту в страну будут поступать новые iPhone.
Западные продукты и технологии остаются популярными в России. Уменьшить эту потенциальную уязвимость с помощью внутреннего производства РФ не удается.
Кремль приказал чиновникам прекратить использовать iPhone, заявив, что западные спецслужбы скомпрометировали их с помощью программного обеспечения для слежки. Apple опровергла эти заявления.
Экспорт Apple в Россию
Apple приостановила все продажи своей продукции в России в марте 2022 года и прекратила такие сервисы, как ApplePay, в ответ на вторжение в Украину. Западные страны ввели санкции для ограничения экспорта технологий в Россию.
Как сообщал Reuters ранее, существуют, по крайней мере, десятки фирм, использующих методы серого рынка для доставки западных товаров в Россию. Например, одним из таких владеет гражданин Нидерландов, живущий в РФ. Он поставляет продукцию Nike, Lego, Reebok, Emporio Armani.
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