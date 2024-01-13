Россияне не смогли использовать "Калибры" во время утренней атаки. Гуменюк назвала причину

"Вражеская группировка практически свернута, две единицы патрулируют в Черном, одна в Азовском море. Ракетоносители продолжают находиться в пунктах базирования. Штормовая погода не позволила их использовать в течение этой атаки", - сказала она.

Спикер добавила, что сегодняшняя атака почти не затронула юг Украины. По ее словам, в Николаевской области сбили ракету Х-101, попаданий не было.

Гуменюк добавила, что оккупанты, вероятно, пытаются выведать особенности противовоздушной обороны Украины.

Обстрел Украины 13 января

Сегодня утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Известно, что оккупанты выпустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС, а также аэробалистические "Кинжалы" из истребителей МиГ-31К.

Воздушные силы сообщили, что было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

Во многих областях Украины раздавались взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о сегодняшней массированной атаке - в материале РБК-Украина.