Россияне укрепляют оборону "третьей линии" в Запорожской области, - Федоров

Российские оккупанты усиливают оборону на "третьей линии" в Запорожской области. Роют новые траншеи и завозят бывший заключённых.
Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Как отметил Федоров, оккупанты:
Ситуация в Запорожской области
Российские террористы оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Почти ежедневно враг наносит удары по населенным пунктам региона.
В частности наши воины этим летом усилили наступательные действия в Запорожской области. Бои происходят на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Недавно военные освободили от врага населенный пункт Роботино, а также продолжают наступать в этом направлении.
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