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Россияне укрепляют оборону "третьей линии" в Запорожской области, - Федоров

Фото: Россияне укрепляют оборону "третьей линии" в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты усиливают оборону на "третьей линии" в Запорожской области. Роют новые траншеи и завозят бывший заключённых.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как отметил Федоров, оккупанты: 

  • роют новые траншеи, усиливают оборонительные сооружения неподалеку линии фронта в Пологовском районе; 
  • занимают дома, а также расставляют новую технику в селах неподалеку Токмака. В самом же городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи; 
  • захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье; 
  • устроили место базирования вертолетов в Бердянске; 
  • завозят бывших заключенных для отражения Роботыне и удержания фронта.

Ситуация в Запорожской области 

Российские террористы оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Почти ежедневно враг наносит удары по населенным пунктам региона. 

В частности наши воины этим летом усилили наступательные действия в Запорожской области. Бои происходят на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Недавно военные освободили от врага населенный пункт Роботино, а также продолжают наступать в этом направлении.

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Война в УкраинеЗапорожская область