RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне "сменили" лидера в Мариуполе, других коллаборантов начнут увольнять, - Андрющенко

Фото: Дмитрий Бердников, бывший мэр Иркутска (t.me/andriyshTime)
Автор: Сергей Пышкин

Новым де-факто гауляйтером Мариуполя стал бывший мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Ожидается, что других коллаборантов начнут сокращать в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Озвученная в глаза Иващенко (Константин Иващенко, так называемый "глава" временно оккупированного Мариуполя, - ред.) причина - сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств", – заявил Андрющенко.

По словам советника городского головы Мариуполя, уже с понедельника коллаборантов из среднего звена начнут увольнять.

"Новый хозяин Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми на почти все должности, и даже со своей персональной охраной. Пока за Иващенко сохранят функцию "говорящей" головы, но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он отстранен уже. Приспешники Иващенко в еще большем шоке", - добавил Андрющенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМариупольВойна в Украине