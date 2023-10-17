RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне снизили количество обстрелов из артиллерии на юге. Но есть другой нюанс

Фото: россияне "угомонили" артиллерию на юге, но есть другой нюанс (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные фиксируют уменьшение артиллерийских обстрелов российских войск на юге за последние сутки. Но враг использует другую тактику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Наблюдаем существенное уменьшение количества и насыщенности артиллерийских обстрелов", - говорится в сообщении.

В частности, за минувшие сутки вражеская артиллерия работала 12 раз, зафиксировано применение около 130 снарядов.

В то же время оккупанты продолжают применять осколочные боеприпасы, сбрасывая их с дронов по населенным пунктам правобережья.

"За минувшие сутки зафиксировано 7 таких сбросов. Жертв среди населения нет", - констатируют военные.

Кроме того, оккупанты нанесли 2 авиационных удара с использованием 14 управляемых авиабомб по Бериславскому району. Под ударом оказались Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Веселое и сам Берислав. В результате ударов повреждены 4 здания и больница.

Обстрелы Херсона и области

До недавнего времени оккупанты сильно обстреливали Херсон. Напримерв конце сентября российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, погибли три женщины.

Отметим, что в Херсонской ОВА также констатировали увеличение обстрелов Херсона и области. В администрации тогда уточняли, что российские войска стали больше использовать авиабомбы и ракеты, которых давно не использовали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине