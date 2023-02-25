Россияне из ствольной артиллерии обстреляли приграничье Сумской области

В субботу, 25 февраля, российские военные нанесли удары по приграничью Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК " Север ".

"Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 11:40 до 11:50 стало известно о 8 "приходах", вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Екатериновка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.