Россияне совершили более 100 атак на фронте, продолжаются ожесточенные бои, - Генштаб

Российские войска продолжают массированные атаки по всей линии фронта. Украинские защитники держат оборону и отражают штурмы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Военные обновили данные по оперативной информации по состоянию относительно российского вторжения на 16.00 сегодня, 8 марта.
"Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 101 боевое столкновение", - сообщили в Генштабе.
От циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности: Новодмитровка, Уланово, Кучеровка, Сорокино, Новая Слобода, Студенок, Поповка, Ходино, Бачевск, Лесное Сумской области; Тимоновичи, Хотовка, Гута-Студенецкая, Елино Черниговской области.
Украинские воины сегодня отбили три атаки в районе Волчанска и Петро-Ивановки на Харьковском направлении, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационные удары, в частности по району населенного пункта Довжик.
На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий неподалеку Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово. Сейчас еще продолжаются два боестолкновения.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи Новомихайловки, Нового, Мирного и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются восемь боестолкновений.
На Краматорском направлении украинские защитники отбили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часового Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении противник 15 раз атаковал неподалеку Дружбы и Торецка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Зеленый Кут и Улаклы.
Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 12 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Леонтовичи.
Сегодня на Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении противник совершил две атаки в направлении Сторожевого и Чаривного. Кроме того, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, Воскресенке, Новополю и Железнодорожному.
На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степное и Щербаки.
На Приднепровском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Казацкое и два ракетных удара, вероятно, ракетами типа "Искандер-М", по районам населенных пунктов Новоселовка и Белая Криница.
На Северском направлении враг наступательных действий не проводил.
В Курской области украинские защитники отбили 12 атак россиян, еще 14 боестолкновений продолжаются до сих пор. С начала суток противник нанес 23 авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 33 управляемые авиационные бомбы и совершил 362 артиллерийских обстрела, в том числе 30 - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 880 тысяч солдат. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще тысячу российских захватчиков.
Как сообщало ранее Минобороны, прошлый год стал для России рекордным по потерям как среди личного состава, так и по технике. За год потери РФ превысили 400 тысяч военных.
В прошлом месяце армия РФ потеряла более 36 тысяч человек. Это численность условно трех мотострелковых дивизий.
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