Россияне сдаются в плен через линию "Хочу жить": сколько оккупантов обратились за помощью

Так, одним из пленных стал русский лейтенант Даниил Алферов. Сидя между двумя офицерами украинской военной разведки в октябре, 27-летний парень публично осудил российскую военную агрессию и отметил, что сдался добровольно.

Издание отмечает, что Даниил является выпускником московского военного училища. Он помог сдаться в плен еще 11 российским военным, воевавшим под его командованием в Херсонской области. Все они сдались, позвонив по горячей линии "Хочу жить".

Издание сообщило, что их капитуляция - известная как операция ГУР "Барыня" - предоставила Украине ценную разведывательную информацию с поля боя.

Запуск и блокировка на территории РФ

В издании отмечают, что ГУР открыло горячую линию "Хочу жить" в сентябре 2022 года - всего за 3 дня до частичной мобилизации, объявленной диктатором Путиным. Во время нее на горячую линию начали массово обращаться желающие сдаться в плен.

Веб-сайт hochuzhit.com посетило более 48 миллионов раз, в том числе 46 миллионов раз с территории страны-агрессора. Сайт был заблокирован в России через несколько дней после его запуска, но остается доступным через сервисы, скрывающие интернет-адрес пользователя.

"В настоящее время на горячую линию поступило более 26 000 звонков по телефону и через чат-бот в мессенджере Telegram", - говорится в сообщении.

Первые успешные сдачи

По словам Матвиенко, и Украина, и Россия используют информационные кампании и психологические операции с целью повлиять на сторону противника. Для этого используют сброшенные с воздуха листовки, массовые текстовые сообщения, радио-телерекламу, а также выкрики с предложениями "из окопа в окоп".

Сообщается, что не все усилия Украины были успешными, но горячая линия принесла свои дивиденды.

Таким образом, российских пленных рассматривают как обменный фонд на перспективу возвращения украинских военных с оккупированных территорий и РФ.

Предварительная капитуляция

Оккупанты имеют возможность воспользоваться т.н. предварительной капитуляцией, когда они еще находятся на территории РФ, но уже мобилизованы, находятся на учете и понимают, что отправка на фронт неизбежна.

Так, если российский призывник прибудет в Украину, предварительно обратившись на линию, он сможет значительно сократить свой срок пребывания на фронте. За счет предварительного обращения ГУР уже проработает его заявление и проведет проверку быстрее.

Не все согласны сразу

Как рассказал Матвиенко, некоторые оккупанты звонят в слезах, тогда их нужно успокоить. Другие верят российской пропаганде об "украинских неонацистах, убивающих россиян" - таких приходится убеждать.

Украинские власти обещают им жизнь и достойное отношение в соответствии с Женевскими конвенциями об обращении с военнопленными. Среди других гарантий - медицинская помощь, трехразовое горячее питание, общение с родными на родине и возможность обмена с перспективой возвращения домой, в Россию.

Оккупантам, которые боятся, что их жизни угрожает опасность при возвращении в Россию, ГУР предлагает возможность попросить убежища в Украине.