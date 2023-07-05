Россияне собираются ограбить "Херсонес Таврический", - ЦНС

Отмечается, что оккупационная администрация музея готовит "акты передачи на реставрацию для дальнейшего экспонирования вне музея" на 300 тысяч экспонатов из фондов заповедника.

При этом непонятно, кому планируют передавать фонды, но известно, что это за пределами Крыма.

В ЦНС добавляют, что к концу 2014 года в фондах всего хранилось около 500 тысяч экспонатов (основной и вспомогательный фонд), из них 300 тысяч - это весь основной фонд.

Учитывая это, захватчики фактически готовят документы на вывоз большинства экспонатов музея.

Российские кражи

Российские военные незаконно вывозят из оккупированных частей Украины не только продовольствие, бытовую технику или другое имущество мирных жителей. Они активно разграбляют музей и галереи.

К примеру, оккупационные власти поручили коллаборантам вывезти культурные ценности из музея им. Исаака Бродского в Бердянске в Россию.

Кроме того, после подрыва Каховской ГЭС россияне начали разворовывать археологическое наследие.

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