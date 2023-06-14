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Подрыв Каховской ГЭС: копатели разворовывают археологическое наследие, - Минкульт

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Среда 14 июня 2023 02:16
Подрыв Каховской ГЭС: копатели разворовывают археологическое наследие, - Минкульт Фото: копатели разворовывают археологическое наследие после подрыва ГЭС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Одним из последствий подрыва Каховской ГЭС стало хищение археологического наследия. Сотни объектов культурного наследия были повреждены, затоплены или уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства культуры и информационной политики.

Резкое падение уровня воды после подрыва дамбы, размывания берегов и затопления территорий ниже по течению Днепра повлекло за собой критическую ситуацию с охраной археологического наследия. В Минкульте отмечают, что при создании Каховского водохранилища под его водами оказались археологические объекты разных периодов.

"Едва ли не наибольшие потери в результате нанесенной россиянами катастрофы может понести бесценное археологическое наследие Украины. На территории Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, а также Одесской областей активизировались копатели-грабители, которые отбирают ценные предметы с помощью металлодетекторов", - сообщили в Минкульте.

Отмечается, что для мониторинга, фиксации повреждений и других безотлагательных работ объединят ученых-археологов, музейщиков, памятко- и правоохранителей.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью, 6 июня, россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к затоплению десятков населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

В воду смыло вражеские склады оружия на левом берегу Днепра, поэтому российские боеприпасы и мины унесло течением к берегам.

В Херсонской области после катастрофы возросло количество пропавших без вести людей.

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