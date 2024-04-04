Россияне увеличили количество штурмов на отдельных участках фронта, - ISW

Отмечается, что 20 марта Силы обороны отбили крупную российскую атаку на Лиманском направлении. Обнародованные геолокационные кадры показали, что украинские войска повредили либо уничтожили несколько российских бронемашин к востоку от поселка Терны.

Далее в отчете ссылаются на отражение 30 марта батальонной российской механизированной атаки возле поселка Тоненькое к западу от Авдеевки. В этой атаке российские войска задействовали не менее 36 танков и 12 боевых машин пехоты (БМП), из которых Силы обороны уничтожили 12 вражеских танков и 8 БМП.

В ISW предполагают, что российские силы провели только одну другую механизированную атаку такого масштаба вдоль всей линии фронта с начала российской кампании по захвату Авдеевки в октябре 2023 года, которая также имела места вблизи Тернов 20 января.

На обнародованном 3 апреля видео с геолокацией видно, как ВСУ отражают усиленную взводную механизированную российскую атаку вблизи Тернов.

"Таким образом россияне могут активизировать механизированные атаки еще до наступления весеннего периода с грязевой местностью, что затрудняет ведение маневренной войны. Кроме того, российские войска также могут активизировать механизированные атаки, чтобы воспользоваться нехваткой украинских материальных средств до прибытия новой ожидаемой западной помощи в сфере безопасности", - говорится в отчете ISW.

Интенсификация наступления на новых участках фронта

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил о постепенной переброске российскими войсками техники и личного состава на передовые позиции небольшими партиями, что затрудняет Силам обороны мониторинг скопления российских сил. Аналитик предполагает, что россияне готовятся к более масштабным штурмовым операциям.

Между тем, говорится в отчете ISW, заместитель Госсекретаря США Курт Кэмпбелл 3 апреля заявил, что, по оценкам США, Россия "почти полностью восстановилась в военном отношении" за последние несколько месяцев. По его словам,

"Армия РФ готовится и, вероятно, уже имеет достаточное количество живой силы и техники для существенной интенсификации текущих наступательных операций или начала наступательных действий на новых участках театра военных действий", - сказал Кэмпбелл.